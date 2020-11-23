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Ukončeno
1,2 l, 2 400 W
Ovládání teploty
Oranžovobílý
Výklopné víko
Knoflík nastavení teploty pro zajištění té nejlepší chuti vašich nápojů.
Kabel lze navinout okolo základny, takže konvici lze v kuchyni snadno umístit.
Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím po uvaření.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4678/55 Чайник
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4678/55 Чайник