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Viva Collection Varná konvice

Ukončeno

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Viva CollectionVarná konvice

HD4678/55

Viva Collection Varná konvice

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF soubor, 910.6 kB
  • 10 March 2024

Chcete-li dosáhnout co nejlepší chuti, je třeba nápoj připravovat při ideální teplotě: zelený čaj vyžaduje teplotu 80 °C, instantní káva 90 °C a černý čaj, horká čokoláda nebo polévka 100 °C. Otočte ovládacím tlačítkem na správnou ikonu a vychutnejte si svůj oblíbený nápoj.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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