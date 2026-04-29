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Ukončeno
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HD4678/55
Ukončeno
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Chcete-li dosáhnout co nejlepší chuti, je třeba nápoj připravovat při ideální teplotě: zelený čaj vyžaduje teplotu 80 °C, instantní káva 90 °C a černý čaj, horká čokoláda nebo polévka 100 °C. Otočte ovládacím tlačítkem na správnou ikonu a vychutnejte si svůj oblíbený nápoj.