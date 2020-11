Jednoduchý a účinný systém odstraňování vodního kamene

Pravidelné odstraňování vodního kamene chrání vaši žehličku a zajišťuje i nadále ten nejlepší parní výkon. Exkluzivní a ideálně umístěná funkce Easy De-Calc Plus nabízí ideální způsob, jak se zbavit vodního kamene a prodloužit životnost vašeho parního generátoru. Žehlička vám připomene pomocí kontrolky a zvuku, že je čas ji vyčistit a odstranit vodní kámen. Jakmile váš spotřebič zchladne, jednoduše odstraňte tlačítko Easy De-Calc, vypusťte špinavou vodu a vodní kámen do nádobky a vylijte do odpadu.