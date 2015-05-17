3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Mimořádně rychlé žehlení
Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky, až po kašmír... V jakémkoli pořadí bez nastavování. Žehlička Philips PerfectCare poskytne rychlé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí oděvů. Žehlení už je opravdu snadné.
Tlak až 6,5 baru
Parní ráz 260 g
Zámek pro přenášení
Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu
Připraveno k napařování za 2 minuty a během žehlení lze kdykoliv doplnit.
Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu 1,5 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez doplňování.
Mimořádně dlouhá životnost napařování: Exkluzivní funkce Philips Easy De-Calc poskytuje ideální způsob, jak se zbavit vodního kamene a prodloužit životnost vaší systémové žehličky. Žehlička vás světelným a zvukovým znamením upozorní, kdy je potřeba provést čištění. Když je přístroj studený, jednoduše otevřete knoflík Easy De-Calc a odstraňte špinavou vodu a vodní kámen.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Přejít na díly a příslušenství
Ocenění
4.2
z 5
17
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
Marfuska
17/05/2015
Česká republika
Maximální spokojenost
Žehlička je lehká, se snadnou manipulací, nenastavuje se teplota. Žehlicí plocha nepálí, pokud není stisknuto tlačítko páry, což ocení jistě maminky malých dětí Výborně se osvědčila při vertikálním žehlení záclon
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor
Andrzej000098
25/03/2018
Polska
produkt rewelacja
Jw tylko na dzbanek do filtracji wody chyba się nie doczekam nigdy, co psuje ogólny wizerunek firmy Philips
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary
martak
03/12/2013
Polska
Serdecznie polecam każdemu!!!
Żelazko z generatorem pary zmieniło moje spojrzenie na prasowanie. Odkąd je mam prasuję chętniej, szybciej i skuteczniej. Mam wrażenie, że żelazko samo prasuje!!! Efekty prasowania są warte tej ceny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary