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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02

Ukončeno

PerfectCare ExpertParní generátor

GC9240/02

4.2

| (17) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Mimořádně rychlé žehlení

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky, až po kašmír... V jakémkoli pořadí bez nastavování. Žehlička Philips PerfectCare poskytne rychlé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí oděvů. Žehlení už je opravdu snadné.

Zobrazit všechny výhody

bez potřeby nastavování teploty

Mimořádně rychlé žehlení

  • Tlak až 6,5 baru

  • Parní ráz 260 g

  • Zámek pro přenášení

  • Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Připraveno k napařování za 2 minuty a během žehlení lze kdykoliv doplnit.

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu 1,5 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez doplňování.

Efektivní a snadné odvápnění přístroje pro jeho delší životnost

Efektivní a snadné odvápnění přístroje pro jeho delší životnost

Mimořádně dlouhá životnost napařování: Exkluzivní funkce Philips Easy De-Calc poskytuje ideální způsob, jak se zbavit vodního kamene a prodloužit životnost vaší systémové žehličky. Žehlička vás světelným a zvukovým znamením upozorní, kdy je potřeba provést čištění. Když je přístroj studený, jednoduše otevřete knoflík Easy De-Calc a odstraňte špinavou vodu a vodní kámen.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

17

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

2

17/05/2015

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Žehlička je lehká, se snadnou manipulací, nenastavuje se teplota. Žehlicí plocha nepálí, pokud není stisknuto tlačítko páry, což ocení jistě maminky malých dětí Výborně se osvědčila při vertikálním žehlení záclon

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor

25/03/2018

Polska

Polska

produkt rewelacja

Jw tylko na dzbanek do filtracji wody chyba się nie doczekam nigdy, co psuje ogólny wizerunek firmy Philips

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary

03/12/2013

Polska

Polska

Serdecznie polecam każdemu!!!

Żelazko z generatorem pary zmieniło moje spojrzenie na prasowanie. Odkąd je mam prasuję chętniej, szybciej i skuteczniej. Mam wrażenie, że żelazko samo prasuje!!! Efekty prasowania są warte tej ceny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare Expert GC9240/02 Żelazko z generatorem pary

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu