VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02

Ukončeno

AzurNapařovací žehlička

GC4851/02

1 Ocenění

Navrženo pro dokonalost

Tato nová žehlička Philips Azur má optimální provedení a hmotnost pro správný pohyb žehličky po oblečení, a to i na obtížně dostupných místech. Společně s vysokým výkonem páry poskytuje vše, co potřebujete k dosažení dokonalých výsledků.

Zobrazit všechny výhody

Žehlička s vysokým výkonem páry

Navrženo pro dokonalost

  • Napařování 50 g/min, parní ráz 180 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide

  • Automatické bezpečnostní vypnutí

  • 2 600 W

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. Má vynikající odolnost proti poškrábání, vynikající klouzání a snadno se čistí.

Optimální design pro správný pohyb žehličky po oblečení

Optimální design pro správný pohyb žehličky po oblečení

Napařovací žehlička Philips je navržena tak, aby se snadno a správně pohybovala po oblečení a umožnila dosáhnout i do těch nejnepřístupnějších oblastí.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu