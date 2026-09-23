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Ukončeno
GC4851/02
Navrženo pro dokonalost
Tato nová žehlička Philips Azur má optimální provedení a hmotnost pro správný pohyb žehličky po oblečení, a to i na obtížně dostupných místech. Společně s vysokým výkonem páry poskytuje vše, co potřebujete k dosažení dokonalých výsledků.
Napařování 50 g/min, parní ráz 180 g
Žehlicí plocha SteamGlide
Automatické bezpečnostní vypnutí
2 600 W
Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. Má vynikající odolnost proti poškrábání, vynikající klouzání a snadno se čistí.
Napařovací žehlička Philips je navržena tak, aby se snadno a správně pohybovala po oblečení a umožnila dosáhnout i do těch nejnepřístupnějších oblastí.
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