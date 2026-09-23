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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Ukončeno

EcoCareNapařovací žehlička

GC3740/02

1 Ocenění

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

Inovativní funkce zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v této žehličce Philips pochází z recyklovaných materiálů.

Zobrazit všechny výhody

díky automatické úspoře energie a materiálu recyklovanému z 30 %

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

  • 2 400 W

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean. CALC CLEAN.

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Měkká rukojeť žehličky Philips zaručuje pohodlnost i při delším žehlení.

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

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