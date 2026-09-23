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Ukončeno
GC3740/02
100% síla páry, o 25 %* méně energie.
Inovativní funkce zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v této žehličce Philips pochází z recyklovaných materiálů.
2 400 W
Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean. CALC CLEAN.
Měkká rukojeť žehličky Philips zaručuje pohodlnost i při delším žehlení.
Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
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