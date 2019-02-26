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  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.
  • 100% síla páry, o 25 %* méně energie.

Ukončeno

EcoCareNapařovací žehlička

GC3721/02

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

Inovativní funkce zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v této žehličce Philips pochází z recyklovaných materiálů.

Zobrazit všechny výhody

díky automatické úspoře energie a materiálu recyklovanému z 30 %

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

  • 2 400 W

  • Parní ráz 130 g

  • ECO

Parní ráz 130 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz 130 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean.

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

03/03/2017

Polska

Polska

Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!

Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

31/07/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

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  1. 25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení