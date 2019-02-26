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Ukončeno
100% síla páry, o 25 %* méně energie.
Inovativní funkce zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v této žehličce Philips pochází z recyklovaných materiálů.
2 400 W
Parní ráz 130 g
ECO
Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.
Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean.
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
Ocenění
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Iwona1987
03/03/2017
Polska
Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!
Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
maalgorzataa
31/07/2014
Polska
Rewelacyjny
Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení