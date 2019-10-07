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Ukončeno
100% síla páry, o 25 %* méně energie.
Inovativní funkce napařovací žehličky Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v žehličce pochází z recyklovaných materiálů.
2 400 W
Parní ráz 130 g
ECO
Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.
Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean. CALC CLEAN.
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
Ocenění
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MiroslavaM
07/10/2019
Česká republika
Pomocník, který mi slouží dlouhé roky
Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Werbookh
02/09/2013
Česká republika
Maximální spokojenost
S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Martin
25/08/2013
Česká republika
Skvělá žehlící plocha.
Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení