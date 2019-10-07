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  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron

Ukončeno

EcoCareNapařovací žehlička

GC3720/02

5

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

Inovativní funkce napařovací žehličky Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v žehličce pochází z recyklovaných materiálů.

Zobrazit všechny výhody

díky automatické úspoře energie a materiálu recyklovanému z 30 %

100% síla páry, o 25 %* méně energie.

  • 2 400 W

  • Parní ráz 130 g

  • ECO

Parní ráz 130 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean. CALC CLEAN.

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Pomocník, který mi slouží dlouhé roky

Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlící plocha.

Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

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  1. 25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení