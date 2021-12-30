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Ukončeno
2 400 W
Trvalý výstup páry 45 g/min
Parní ráz 170 g
Žehlicí plocha SteamGlide
Poskytuje rychlé nahřátí a vynikající výkon.
Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů
Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší odstranění záhybů.
Ocenění
4.7
z 5
22
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Ibordun
30/12/2021
Україна
Součást promoakce
Ověřený kupující
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Výhody
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Nevýhody
Не знайшла
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска
V porovnání s nepřilnavou žehlicí plochou Philips