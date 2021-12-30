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  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.
  • Vyrobena pro výkon. Každý den.

Ukončeno

PowerLifeNapařovací žehlička

GC2998/80

4.7
| (22) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Vyrobena pro výkon. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky žehlicí ploše SteamGlide s ochranou proti poškrábání, vysokému výstupu páry a vestavěné funkci calc clean vám tato kvalitní žehlička poskytne dlouhotrvající výkon!
Zobrazit všechny výhody

Čtyřnásobná životnost s žehlicí plochou SteamGlide*

Vyrobena pro výkon. Každý den.

  • 2 400 W

  • Trvalý výstup páry 45 g/min

  • Parní ráz 170 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide

Výkon 2400 W pro rychlé nahřátí

Výkon 2400 W pro rychlé nahřátí

Poskytuje rychlé nahřátí a vynikající výkon.

Parní ráz až 170 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Parní ráz až 170 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů

Trvalý výstup páry až 45 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon

Trvalý výstup páry až 45 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon

Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší odstranění záhybů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

22

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Ověřený kupující

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Výhody

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Nevýhody

Не знайшла

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

отличный выбор

Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2998/80 Парова праска

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Upozornění

  1. V porovnání s nepřilnavou žehlicí plochou Philips