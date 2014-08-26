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Ukončeno

Napařovací žehlička

GC1490

5
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jednoduchá, rychlá a účinná
Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve. Tato kvalitní žehlička Philips s jedinečně navrženými otvory pro vypouštění páry a nepřilnavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlé žehlení.
Zobrazit všechny výhody

Napařovací žehlička se systémem Self-clean

Jednoduchá, rychlá a účinná

Příkon 1400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Příkon 1400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Tato výkonná žehlička se rychle zahřívá a během žehlení udržuje velmi stabilní teplotu, což usnadňuje řádné žehlení přehybů.

Trvalý výstup páry až 20 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 20 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 20 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.

Kontrolka připrav. teploty žehličky

Kontrolka připrav. teploty žehličky

Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty žehlení.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

15/05/2012

Polska

Polska

Idealny dla każdego

Prosta obsługa. Wytrzymały. Estetyczny. Praktyczny. Doskonały pod każdym względem. Jak dla mnie nie ma wad!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe

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