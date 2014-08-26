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Ukončeno
Tato výkonná žehlička se rychle zahřívá a během žehlení udržuje velmi stabilní teplotu, což usnadňuje řádné žehlení přehybů.
Trvalý výstup páry až 20 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.
Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty žehlení.
Ocenění
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe
sweetcandy
15/05/2012
Polska
Idealny dla każdego
Prosta obsługa. Wytrzymały. Estetyczny. Praktyczny. Doskonały pod każdym względem. Jak dla mnie nie ma wad!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1490 Żelazko parowe