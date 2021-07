Technologie PowerCyclone 5 odděluje prach od vzduchu

Technologie PowerCyclone 5 maximalizuje průtok vzduchu a výkon oddělením prachu od vzduchu. Dále poskytuje důkladné vysávání díky velice efektivním prvkům: 1) Vzduch proudí do systému PowerCyclone ve velké rychlosti díky designu vstupu. 2) Zaoblená cesta zrychluje vzduch do cyklonové komory a odděluje prach od vzduchu. 3) Optimalizované výstupní lopatky oddělují špínu od vzduchu a ukládají ji do nádobky na prach.