Otáčí se kolem předmětů o 180 ° a dosáhne i do úzkých prostor

Hubice DiamondFlex je ideálním nástrojem, který se dostane kolem předmětů, do obtížně dostupných rohů a do úzkých prostor. Tato hubice má 180° rotační mechanismus a paměťovou funkci, která zajistí, že se automaticky vrátí do výchozí polohy.