    • Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy

      Řada 2300 Plně automatický kávovar

      EP2339/40

      Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy

      Připravte 4 různé nápoje stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou cremou, vůní i teplotou. Napěňovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou pěnu pro kávu s mlékem. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.

      Řada 2300
      Řada 2300

      Plně automatický kávovar

      Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy

      LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

      • 4 nápoje
      • LatteGo
      • Černý panter
      Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka

      Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka

      Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.

      Snadný výběr vaší oblíbené kávy

      Snadný výběr vaší oblíbené kávy

      Zvolte si své oblíbené nápoje snadno díky modernímu dotykovému displeji s barevnými ikonami. Upravte si kávu podle svého s funkcí My Coffee Choice: zvolte sílu kávy, množství vody a míru napěnění mléka přesně podle chuti.

      Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo

      Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo

      Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.

      LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička

      LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička

      Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.

      Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew

      Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew

      Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.

      Lepší chuť díky našemu odolnému keramickému mlýnku

      Lepší chuť díky našemu odolnému keramickému mlýnku

      Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plné chuti. Odolný keramický mlýnek lze nastavit na 12 úrovní od jemného až po hrubé mletí.

      Inspirace a návody s aplikací Coffee+

      Inspirace a návody s aplikací Coffee+

      Díky aplikaci Coffee+ využijete kávovar na maximum. Objevte vše, co máte vědět o svém automatickém kávovaru z pokynů na displeji a z aplikace Coffee+. Inspirujte se a experimentujte s kávovými recepty ve stylu kaváren pomocí pokynů v aplikaci krok za krokem.

      Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

      Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

      Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Zdroj kávy
        Čerstvá kávová zrna
        Zapojení uživatele
        Dotykem tlačítka
        Typ výrobku
        Plně automatický kávovar
        Nápoje
        Espresso, káva, cappuccino, horká voda
        Předprogramované nápoje
        3
        Počet porcí
        2
        Tlak
        15 barů
        Vestavěný mlýnek
        Ano
        Nastavení mlýnku
        12
        Kapacita nádoby na kávová zrna
        275 g
        Napěnění mléka
        Ano
        Příprava s mlékem
        LatteGo
        Nádoba na mléko
        0,26 l
        Kapacita nádržky na vodu
        1,8 l
        Profily
        Ne
        Primární materiál
        Plast
        Sekundární materiál
        Kov
        Technologie
        LatteGo
        Rozhraní
        Intuitivní dotykový displej
        Záruka
        2 roky
        Možnosti připojení
        Ne
        Části lze mýt v myčce
        Ano

      • Technické údaje

        Hodnocení energetické účinnosti
        Třída A
        Napájení
        1 500 W
        Napětí
        230 V
        Frekvence
        50 Hz
        Počet v balení
        1

      • Bezpečnostní vybavení

        Časovač automatického vypnutí
        Ano
        Bezpečnostní certifikace
        Ano

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        433 mm
        Šířka výrobku
        246 mm
        Výška výrobku
        371 mm
        Hmotnost výrobku
        8 kg
        Délka balení
        491,5 mm
        Šířka balení
        287,5 mm
        Výška balení
        487 mm
        Hmotnost balení
        10–12,5 kg

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 2
        Odměrná lžíce
        Dodávané příslušenství 3
        Testovací proužek na tvrdost vody
        Dodávané příslušenství 4
        LatteGo
        Související příslušenství 1
        Tablety do odstraňovače kávového oleje
        Související příslušenství 2
        Odvápňovací přípravek pro kávovary
        Související příslušenství 3
        Čisticí kartáček
        Související příslušenství 4
        Mazivo na spařovací jednotku Philips

      • Odolnost

        Uživatelská příručka
        >75 % recyklovaného papíru
        Balení
        >95 % recyklovaných materiálů

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Rumunsko

      • Energetická účinnost

        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        0,2 W
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
        není k dispozici
        Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
        30 min
        Norma pro měření
        EN 50564:2011

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      Najít náhradní díl nebo příslušenství

      Přejít na díly a příslušenství

      • Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).
      • *Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

