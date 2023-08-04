Termíny pro vyhledávání
EP2339/40
Nejsnazší příprava čerstvé zrnkové kávy
Připravte 4 různé nápoje stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou cremou, vůní i teplotou. Napěňovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou pěnu pro kávu s mlékem. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.Zobrazit všechny výhody
Plně automatický kávovar
Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.
Zvolte si své oblíbené nápoje snadno díky modernímu dotykovému displeji s barevnými ikonami. Upravte si kávu podle svého s funkcí My Coffee Choice: zvolte sílu kávy, množství vody a míru napěnění mléka přesně podle chuti.
Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.
Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.
Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.
Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plné chuti. Odolný keramický mlýnek lze nastavit na 12 úrovní od jemného až po hrubé mletí.
Díky aplikaci Coffee+ využijete kávovar na maximum. Objevte vše, co máte vědět o svém automatickém kávovaru z pokynů na displeji a z aplikace Coffee+. Inspirujte se a experimentujte s kávovými recepty ve stylu kaváren pomocí pokynů v aplikaci krok za krokem.
Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.
