Čistička vzduchu by měla nejenom efektivně odstraňovat zdraví škodlivé částice, ale měla by to dělat rychle, tiše a neměla by sama produkovat škodliviny, např ozon.

Základem jsou kvalitní HEPA filtry, které je třeba pravidelně měnit. Rychlé čištění vzduchu znamená, že průtok vzduchu čističkou je podstatně vyšší nežli je přirozená rychlost výměny vzduchu v místnosti.

Efektivita je přitom daná nikoliv rychlostí průtoku vzduchu, ale tzv. CADR ukazatelem, který říká, kolik m3 vzduchu je čistička schopna přefiltrovat/ vyčistit za jednu hodinu.