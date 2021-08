Až 83 % Češek uklízí domácnost častěji než jejich partner. Tři z pěti mužů to ale popírají. Jak to tedy je doopravdy? Jedno je jasné, úklidové firmy ani profesionální hospodyně to často nejsou. Většina českých domácností totiž na rozdíl od jiných evropských zemí stále uklízí svépomocí.