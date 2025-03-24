Žhavé letní slevy až 30 % na vybrané produkty Zobrazit
    Philips Sonicare 6500 Sonický kartáček nové generace

      Philips Sonicare 6500 Sonický kartáček nové generace

      HX7419/01

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Pokročilá péče o citlivé zuby a dásně

      Důkladné čištění může být stále šetrné k citlivým zubům a dásním a odstranit 10x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.

      Pokročilá péče o citlivé zuby a dásně

      Jemně odstraňuje 10x více plaku*

      • Odstraňuje 10x více plaku*
      • Šetrný k citlivým zubům a dásním
      • Technologie Sonicare nové generace
      • Vizuální senzor přítlaku
      • 3 režimy čištění, 3 nastavení intenzity
      Mimořádná jemnost pro citlivé zuby

      Mimořádná jemnost pro citlivé zuby

      I důkladné čištění může být k citlivým zubům a dásním jemné. Tato citlivá hlavice kartáčku S2 Sensitive představuje jedinečné provedení s dlouhými, tenkými a mimořádně měkkými vlákny, díky kterým je každý pohyb kartáčku jemný. Díky více než 3000 hustě osazených vláken vám pomůže odstranit 10x víc plaku než ruční zubní kartáček.

      Technologie Sonicare nové generace

      Technologie Sonicare nové generace

      Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologie Sonicare nové generace, která zajišťuje naše nejspolehlivější a nejkonzistentnější čištění, abyste pokaždé dosáhli skvělých výsledků. Motor automaticky upravuje výkon, takže když se dostanete na špatně dostupná místa, nedojde k žádnému poklesu. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s 62 000 pohyby vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare podporuje účinnost vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

      Pomozte chránit své dásně díky senzoru přítlaku

      Pomozte chránit své dásně díky senzoru přítlaku

      Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírněte intenzitu čištění a vaše dásně zůstanou chráněné.

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Vylepšete čištění zubů pomocí 9 nastavení. Nezáleží na tom, jestli potřebujete trochu aktivnější čištění nebo se při něm na něco zaměřit – vše je pro vás připraveno. Vyberte si mezi režimy Clean, Sensitive a White. Vyberte si jedno ze tří nastavení intenzity.

      Postřehy k čištění jako na dlani

      Postřehy k čištění jako na dlani

      Dosáhněte svých cílů v oblasti zdraví ústní dutiny pomocí zubního kartáčku a aplikace Sonicare. Tato dvojice vám bezpracně zajistí naváděné čištění, tipy a triky a obsah určený právě pro vás. Společně se nedají zastavit.

      Vozte si péči s sebou, kamkoliv zamíříte

      Vozte si péči s sebou, kamkoliv zamíříte

      Naše cestovní pouzdro vám umožní vzít si své zařízení na cesty. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.

      Naváděné čištění

      Naváděné čištění

      Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

      Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

      Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

      Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.

      21 dní pravidelného čištění

      21 dní pravidelného čištění

      Zažijte až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přináší novou úroveň pohodlí do vašeho každodenního čištění.

      Technické údaje

      • Stupně intenzity

        Vysoká
        Chcete-li zlepšit čištění
        Střední
        Pro každodenní čištění
        Nízká
        Pro citlivé zuby a dásně

      • Spotřeba

        Napětí
        100–240 V

      • Technické údaje

        Baterie
        Nabíjecí
        Provozní doba (od plného nabití do vybití)
        21 dní
        Typ baterie
        Lithium-iontová
        Spotřeba energie
        Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

      • Design a provedení

        Barva
        Bílá a černá

      • Servis

        Záruka
        2letá omezená záruka

      • Kompatibilita

        Bezdrátová technologie Bluetooth
        Aplikace pro čištění zubů
        Kompatibilita se systémem Android
        Telefony se systémem Android s Bluetooth 4.0 a vyšším
        Kompatibilita se systémy iOS
        iPhone s Bluetooth 4.0 a vyšším

      • Snadné použití

        Indikátor baterie
        Prosvětlená ikona udává životnost baterie
        Kompatibilita s tělem kartáčku
        Zacvakávací hlavice kartáčku
        Tělo kartáčku
        Tenký ergonomický design
        cestovní pouzdro
        cestovní pouzdro
        Časovač
        Funkce BrushPacer a SmartTimer

      • Balení obsahuje

        Tělo kartáčku
        2 nabíjecí kartáček 6500
        cestovní pouzdro
        2
        Kartáčková hlavice
        2 S2 Sensitive
        Nabíječka
        1 nabíječka USB-A

      • Výkon čištění

        Odstraňování zubního plaku
        O 1000 % účinnější*
        Frekvence
        62 000 pohybů kartáčkem / min

      • Režimy

        Clean
        Pro výjimečné každodenní čištění
        Bílá
        Odstraňuje povrchové skvrny
        Sensitive
        Pro citlivé zuby a dásně

      • Technologie Smart Sensor

        Kontrola tlaku
        • Světelný kroužek se rozsvítí nachově
        • Vibrace a pulzující zvuk
        Připomenutí výměny
        Funkce BrushSync vám dá vždy vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

      • Aplikace Sonicare

        Sledování a přehledy o pokroku
        Monitoruje vzorce čištění zubů v průběhu času a pomáhá vám udržovat zdraví ústní dutiny.

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • Na těžko dostupných místech oproti manuálnímu zubnímu kartáčku za 6 týdnů.

      Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare.

      *podložených klinickými studiemi

