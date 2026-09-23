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  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně
  • Patří do každé kuchyně

Ukončeno

Kompaktní mixér

HR2027/70

Patří do každé kuchyně

Toto je nejkompaktnější mixér této velikosti na světě. Základna mixéru Philips je při uložení zakryta velkou skladovací nádobou. Rozměry mixéru jsou poloviční oproti běžným mixérům - díky tomu lze mixér velmi snadno uskladnit. Stejně působivý je jeho výkon – motor o příkonu 400 W a 5hvězdicovitý nůž

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní mixér, který se snadno skladuje

Patří do každé kuchyně

  • 400 W

  • 1,75l plastová nádoba

  • s mlýnkem a filtrem

  • Snadné ukládání

Skladujte nádobu nad základnou

Skladujte nádobu nad základnou

Nádoba je uskladněna nad základnou a přístroj proto zabere o polovinu méně prostoru než běžné mixéry.

Nárazuvzdorná nádoba

Nárazuvzdorná nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba.

Zoubkovaný nůž

Zoubkovaný nůž

Bezpracné sekání, krájení a míchání díky 5hvězdicovitému zoubkovanému noži.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu