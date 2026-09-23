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Ukončeno
HR2021/70
Patří do každé kuchyně
Toto je nejkompaktnější mixér této velikosti na světě. Základna mixéru Philips je při uložení zakryta velkou skladovací nádobou. Rozměry mixéru jsou poloviční oproti běžným mixérům - díky tomu lze mixér velmi snadno uskladnit. Stejně působivý je jeho výkon – motor o příkonu 400 W a 5hvězdicovitý nůž
400 W
1,75l plastová nádoba
s mlýnkem
Snadné ukládání
Nádoba je uskladněna nad základnou a přístroj proto zabere o polovinu méně prostoru než běžné mixéry.
Nerozbitná zesílená plastová nádoba.
Úložný prostor pro kabel v krytu umožňuje praktické skladování mixéru v kuchyni.
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