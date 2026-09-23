3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
HR2004/70
Vysoce výkonné a snadné mixování
Díky kombinaci motoru o příkonu 350 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože podává tento mixér Philips HR2004/70 dokonalé výsledky a mixování s ním je opravdu snadné.
350 W
1,5l plastová nádoba
s filtrem
2 rychlosti a pulzní režim
Plná záruka na 2 roky.
Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.
Nerozbitná zesílená plastová nádoba.
Recenze