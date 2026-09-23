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  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování

Ukončeno

Daily CollectionMixér

HR2001/70

Vysoce výkonné a snadné mixování

Díky kombinaci motoru o příkonu 350 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože podává tento mixér Philips dokonalé výsledky a mixování s ním je opravdu snadné.

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Mixér s 5hvězdicovitým nožem a motorem o příkonu 350 W

Vysoce výkonné a snadné mixování

  • 350 W

  • 1,5l plastová nádoba

  • s mlýnkem

  • 2 rychlosti a pulzní režim

2letá záruka

2letá záruka

Plná záruka na 2 roky.

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

Nárazuvzdorná nádoba

Nárazuvzdorná nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu