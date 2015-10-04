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Ukončeno
Vysoce výkonné a snadné mixování
Díky kombinaci motoru o příkonu 400 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože jsou výsledky práce s mixérem Philips dokonalé a mixování s ním je opravdu snadné.
400 W
1,5l plastová nádoba
2 rychlosti a pulzní režim
5hvězdicovitý nůž
Plná záruka na 2 roky.
Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.
Nerozbitná zesílená plastová nádoba.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
patiauto
04/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/50 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender