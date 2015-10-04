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  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování

Ukončeno

Daily CollectionMixér

HR2000/50

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vysoce výkonné a snadné mixování

Díky kombinaci motoru o příkonu 400 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože jsou výsledky práce s mixérem Philips dokonalé a mixování s ním je opravdu snadné.

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5hvězdicovitý nůž a motor o příkonu 400 W

Vysoce výkonné a snadné mixování

  • 400 W

  • 1,5l plastová nádoba

  • 2 rychlosti a pulzní režim

  • 5hvězdicovitý nůž

2letá záruka

2letá záruka

Plná záruka na 2 roky.

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny části lze mýt v myčce

Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce.

Nárazuvzdorná nádoba

Nárazuvzdorná nádoba

Nerozbitná zesílená plastová nádoba.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/50 Blender

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2000/70 Blender

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu