Dětský elektrický kartáček na zuby Philips Sonicare for Kids

Zábavný a efektivní dětský elektrický kartáček Philips Sonicare for Kids je vyvinutý speciálně pro děti. Oproti manuálním kartáčkům usnadňuje a výrazně zkracuje čištění, a navíc děti baví. Díky více než 500 stěrům za vteřinu je čištění opravdu efektivní a šetrné. Dětské elektrické zubní kartáčky Philips Sonicare for Kids mají dvě hlavice a dva režimy čištění – pro první zuby u dětí od 3 let a pro smíšený chrup dětí od 7 let. Kartáček tak dítě může používat opravdu celé dětství až do doby dospívání. Tyto kartáčky jsou lehké, takže manipulaci s nimi hravě zvládne i malé dítě. Součástí balení jsou nálepky s veselými obrázky, kterými si dítě samo může kartáček vyzdobit. Nicméně i se sonickým kartáčkem je nutné dětem s čištěním zubů pomáhat.