    Hlavice kartáčku pro každodenní čištění

      Philips Sonicare I InterCare Balení 3 ks hlavic kartáčku

      HX9003/87

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Hlavice kartáčku pro každodenní čištění

      Zaměřte se s touto hlavicí kartáčku Intercare pro kartáčky Philips Sonicare na skrytý plak, zachycený mezi zuby.

      Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare.

      *podložených klinickými studiemi

      Hlavice kartáčku pro každodenní čištění

      Čistí hluboko mezi zuby

      • Čistí hluboko mezi zuby
      • Středně měkké
      • 70 % bioplastu*
      Hloubkové čištění mezizubních prostor a těžko dostupných míst

      Hloubkové čištění mezizubních prostor a těžko dostupných míst

      Hlavice kartáčku Intercare využívá extra dlouhá vlákna k odstranění až 3x více plaku** z mezizubního prostoru a obtížně dostupných míst.

      Sonicare – činnost kapaliny

      Sonicare – činnost kapaliny

      Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

      Prokazatelně účinná péče o ústní dutinu

      Prokazatelně účinná péče o ústní dutinu

      Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.

      Čistěte si zuby vždy co nejlépe díky připomenutí BrushSync

      Čistěte si zuby vždy co nejlépe díky připomenutí BrushSync

      Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.

      Vhodné pro všechny kartáčky Philips Sonicare s nasazovací rukojetí

      Vhodné pro všechny kartáčky Philips Sonicare s nasazovací rukojetí

      Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.*** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.

      Vyrobeno ze 70 % z bioplastu

      Vyrobeno ze 70 % z bioplastu

      Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv ve svých produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této kartáčkové hlavici tvoří bioplasty.*

      Recyklovatelné obaly na bázi papíru

      Recyklovatelné obaly na bázi papíru

      Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.

      Technické údaje

      • Design a provedení

        Měkkost vláken
        Středně měkké
        Barva
        Bílá
        Vlákna, která upozorní
        Vyblednutí modré barvy vláken
        Velikost
        Standardní
        Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku
        Ano

      • Kompatibilita

        Systém kartáčkových hlavic
        Nasazovací
        Není vhodné pro modely
        Philips One
        Kompatibilní kartáčky
        Philips Sonicare

      • Balení obsahuje

        Kartáčkové hlavice
        3 ks I Intercare

      • Kvalita a výkon

        Výměna
        Každé 3 měsíce
        Testováno
        pro optimální použití
        Výhoda
        Odstraňování zubního plaku

      • údaj se vztahuje k plastu na kartáčkové hlavici na základě hmotnostní bilance.
      • *oproti ručnímu zubnímu kartáčku
      • **Kromě Philips One

