HX9003/87
Hlavice kartáčku pro každodenní čištění
Zaměřte se s touto hlavicí kartáčku Intercare pro kartáčky Philips Sonicare na skrytý plak, zachycený mezi zuby.Zobrazit všechny výhody
Balení 3 ks hlavic kartáčku
Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare. *podložených klinickými studiemi
Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare.
*podložených klinickými studiemi
Hlavice kartáčku Intercare využívá extra dlouhá vlákna k odstranění až 3x více plaku** z mezizubního prostoru a obtížně dostupných míst.
Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.
Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.
Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.*** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.
Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv ve svých produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této kartáčkové hlavici tvoří bioplasty.*
Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.
Design a provedení
Kompatibilita
Balení obsahuje
Kvalita a výkon
