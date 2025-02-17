Termíny pro vyhledávání
HX6053/88
Hlavice kartáčku pro citlivé zuby
S touto náhradní hlavicí kartáčku Philips Sonicare pro citlivé zuby odstraníte zubní plak šetrně a přitom efektivně. Díky ní je odstranění plaku hračka, a přitom je šetrná k zubům a dásním. Dopřejte si výjimečné každodenní čištění.Zobrazit všechny výhody
Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare. *podložených klinickými studiemi
Důkladné čištění nemusí nutně znamenat, že není šetrné k citlivým zubům a dásním. Tato kartáčková hlavice má jedinečný design s dlouhými, tenkými a velmi měkkými vlákny, díky nimž je každý pohyb kartáčkem šetrný.
Tato kartáčková hlavice s více než 3 000 hustě osazenými vlákny pomáhá odstranit až 10x více plaku než manuální zubní kartáček, a to i na těžko přístupných místech.
Vyzkoušejte čištění, jaké si už zvolily miliony lidí. Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně, a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.
Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.
Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.
Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv v našich produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této hlavici kartáčku tvoří bioplasty.***
Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.
