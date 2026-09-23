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Ukončeno
HR1564/03
Snadná příprava domácích pokrmů
Šlehač Philips se stojanem a nádobou pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem, vyjímatelným šlehacím metlám a velké nádobě je zpracování těsta zábavné a snadné.
300 W
5 rychlostí
Metly z nerezové oceli
Háky na těsto, otočná nádoba
Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.
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