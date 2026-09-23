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  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů

Ukončeno

Šlehač

HR1564/03

Snadná příprava domácích pokrmů

Šlehač Philips se stojanem a nádobou pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem, vyjímatelným šlehacím metlám a velké nádobě je zpracování těsta zábavné a snadné.

Zobrazit všechny výhody

Šlehač se stojanem a nádobou

Snadná příprava domácích pokrmů

  • 300 W

  • 5 rychlostí

  • Metly z nerezové oceli

  • Háky na těsto, otočná nádoba

Stojan šlehače

Stojan šlehače

Nádoba pro velká množství

Nádoba pro velká množství

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu