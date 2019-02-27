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Ukončeno
Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte
Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 000 W profesionálního vysoušecího příkonu, ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé výsledky – od vysoušení po fixaci účesů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2000 W
Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
marcin2515
30/07/2014
Polska
dobra suszarka za rozsądne pieniądze
Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer