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Ukončeno

SalonDry ControlVysoušeč vlasů

HP4982/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte

Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 000 W profesionálního vysoušecího příkonu, ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé výsledky – od vysoušení po fixaci účesů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonDry Control

Vysoušeč s výsledky, po kterých toužíte

  • 2000 W

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

30/07/2014

Polska

Polska

dobra suszarka za rozsądne pieniądze

Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

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