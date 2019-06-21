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Ukončeno
Šetrné vysoušení vlasů
Pečujte o své vlasy pomocí tohoto snadno použitelného vysoušeče. Vysoušeč Salon Essential je skládací, přesto však disponuje 1 200 W příkonu k optimálnímu vysoušení vašich vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 200 W
Sklopný
Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Яна74
21/06/2019
Україна
Чудова якість та дизайн
Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
berezivskyj
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Gagel
27/05/2014
Polska
Produkt funkcjonalny
Golarka spełnia swoje przeznaczenie. Dość łatwa w użytkowaniu. Dobrze wygala zarost. Przydatne urządzenie. Ładny i estetyczny wygląd. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer