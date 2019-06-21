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Ukončeno

Salon EssentialVysoušeč vlasů

HP4931/00

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Šetrné vysoušení vlasů

Pečujte o své vlasy pomocí tohoto snadno použitelného vysoušeče. Vysoušeč Salon Essential je skládací, přesto však disponuje 1 200 W příkonu k optimálnímu vysoušení vašich vlasů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Salon Essential

Šetrné vysoušení vlasů

  • 1 200 W

  • Sklopný

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

27/05/2014

Polska

Polska

Produkt funkcjonalny

Golarka spełnia swoje przeznaczenie. Dość łatwa w użytkowaniu. Dobrze wygala zarost. Przydatne urządzenie. Ładny i estetyczny wygląd. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu