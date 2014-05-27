VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí
  • Perfektní topinka při každém kousnutí

Ukončeno

Avance CollectionTopinkovač

HD2698/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Perfektní topinka při každém kousnutí

Tento topinkovač z kolekce Philips Avance v provedení z chladné nerezové oceli je určen pro použití se všemi druhy pečiva, počínaje plátky toastového chleba přes žemle a bagely po bagety. Tři osvětlená tlačítka na přední straně umožňují spustit ohřev, rozmrazování nebo opékání z jedné strany.

Zobrazit všechny výhody

Jedinečný systém ohřívání zajišťuje rovnoměrné opečení

Perfektní topinka při každém kousnutí

  • Dlouhá drážka kov

  • Chladná nerezová ocel

  • Drážka XXL, rozpékač pečiva, 3 funkce

  • Digitální ovládání

Zvlášť dlouhý otvor na bagety

Zvlášť dlouhý otvor na bagety

.

Zvlášť široký opékací otvor na silné nebo tenké chleby

Zvlášť široký opékací otvor na silné nebo tenké chleby

Mimořádně široké otvory pro pečivo jakékoliv velikosti, silné či tenké.

Nastavení opékání pouze z jedné strany

Nastavení opékání pouze z jedné strany

Nastavení opékání pouze z jedné strany pro bagely a bagety.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonały wygląd i działanie

Nietuzinkowy wygląd i perfekcyjne działanie to zalety tego tostera wielofunkcyjnego. Przejrzyste menu sterowania i łatwość użytkowania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajny i funkcjonalny sprzęt. Jedyną jego wadą są duże wymiary.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu