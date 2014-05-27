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Ukončeno
Perfektní topinka při každém kousnutí
Tento topinkovač z kolekce Philips Avance v provedení z chladné nerezové oceli je určen pro použití se všemi druhy pečiva, počínaje plátky toastového chleba přes žemle a bagely po bagety. Tři osvětlená tlačítka na přední straně umožňují spustit ohřev, rozmrazování nebo opékání z jedné strany.
Dlouhá drážka kov
Chladná nerezová ocel
Drážka XXL, rozpékač pečiva, 3 funkce
Digitální ovládání
.
Mimořádně široké otvory pro pečivo jakékoliv velikosti, silné či tenké.
Nastavení opékání pouze z jedné strany pro bagely a bagety.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
santee76
27/05/2014
Polska
Doskonały wygląd i działanie
Nietuzinkowy wygląd i perfekcyjne działanie to zalety tego tostera wielofunkcyjnego. Przejrzyste menu sterowania i łatwość użytkowania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster
wombi
29/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajny i funkcjonalny sprzęt. Jedyną jego wadą są duże wymiary.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Avance Collection HD2698/00 Toster