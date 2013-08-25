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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Ukončeno

Viva CollectionTopinkovač

HD2636/20

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si skvělou topinku

Topinkovač Philips HD2636/20 s širokými a hlubokými otvory a samostředicí funkcí, která zaručuje rovnoměrně dozlatova opečené topinky ze silných i tenkých plátků. Včetně integrovaného rozpékače pečiva, výsuvné zásuvky na drobky a tlačítek pro rozmrazování a opakovaný ohřev jedním stisknutím.

Zobrazit všechny výhody

Topinkovač pro vždy dozlatova opečené topinky

Vychutnejte si skvělou topinku

  • 2 otvory, kovový

  • 3 funkce

  • Leštěný kov

  • Extra široká drážka, rozpékač pečiva

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Mimořádně široké otvory pro pečivo jakékoliv velikosti, silné či tenké

Mimořádně široké otvory pro pečivo jakékoliv velikosti, silné či tenké

Topinkovač Philips s mimořádně širokými otvory pro silné i tenké plátky pečiva.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu