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Ukončeno
Vychutnejte si skvělou topinku
Topinkovač Philips HD2636/20 s širokými a hlubokými otvory a samostředicí funkcí, která zaručuje rovnoměrně dozlatova opečené topinky ze silných i tenkých plátků. Včetně integrovaného rozpékače pečiva, výsuvné zásuvky na drobky a tlačítek pro rozmrazování a opakovaný ohřev jedním stisknutím.
2 otvory, kovový
3 funkce
Leštěný kov
Extra široká drážka, rozpékač pečiva
Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.
Topinkovač Philips s mimořádně širokými otvory pro silné i tenké plátky pečiva.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD2636/20 Topinkovač