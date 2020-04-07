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FY2425/30
Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000i Series
Originální zvlhčovací filtr Philips se dokonale přizpůsobí vašemu spotřebiči a zajistí trvale vysoký výkon. Využívá technologii NanoCloud, která uvolňuje neviditelný opar a zvlhčuje vzduch při až o 99 % menším šířením bakterií (1)
Kompatibilní s modely 2000i Series
V krabici: 1 filtr
Životnost 6 měsíců
Originální filtr Philips
Náhradní filtry pro čističky a zvlhčovače vzduchu Philips 2 v 1 2000i Series: AC2721, AC2726, AC2729. Model čističky vzduchu je uveden na spodní straně spotřebiče.
Filtry poskytují optimální filtrační výkon po dobu až 6 měsíců (1), čímž snižují starosti a náklady.
Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.
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3.0
z 5
2
Recenze
IonG
07/04/2020
România
Curatare usoara?
Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
AdrianFlorescu
06/01/2020
România
Trebuie schimbar des
De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
(1) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.
(2) Testováno nezávislou laboratoří v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie k omezení šíření bakterií.