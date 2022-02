Před prvním rande tráví muži před zrcadlem asi nejvíce času ve snaze být pro svůj protějšek neodolatelní. Hlavní pravidlo přípravy na první schůzku zní – zbytečně neexperimentovat. Pravděpodobně netušíte, jaký look vaše nová známost preferuje, a proto vsaďte na klasiku, která nezklame. Tou je krátký sestřih , který vede u 58,9 % žen a ani u zbytku rozhodně neurazí. Jak na něj?



Nástavec multifunkčního zastřihovače nastavte na délku kolem 3 centimetrů a zkraťte všechny vlasy proti směru růstu. Boky a zadní část poté zkraťte pomocí hřebene na zástřih do ztracena. Na závěr pomocí zastřihovače udělejte přesné linie kolem uší a na krku.



A co vousy? Vsaďte na zhruba týdenní strniště, které je léty ověřeným magnetem na ženy. Působí totiž velmi mužně a zároveň nedbale, což je pro něžné pohlaví přímo neodolatelná kombinace. Ovšem pozor – strniště musí být dokonale upravené, aby se nedbalost nezměnila na zanedbanost. Chlupy totiž rostou různou rychlostí, takže po týdnu budou vousy nerovnoměrné. S multifunkčním zastřihovačem snadno sjednotíte jejich délku a upravíte linie.



No a jeden tip na závěr – na první schůzku si oholte i podpaží . I když si košili zřejmě sundávat nebudete, vyhnete se nadměrnému pocení, a tím pádem i zápachu, který by mohl první dojem rázem zkazit.