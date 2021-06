Jak se zbavit vyrážky a pupínků po holení | Philips

Jednorázová holítka vypadají jako levná varianta, ale pokud si na každé holení berete novou žiletku tak, jak by to mělo být, dost se vám prodraží. Navíc je otravné neustále myslet na to, že je potřeba dokoupit si nové žiletky či břity. Proto někteří lidé používají tyto nástroje třeba i opakovaně. Tupé břity jsou pak jednou z nejčastějších příčin podráždění pokožky po holení, která je potom osázena červenými pupínky. Řešením je pořídit si kvalitní nástroj, který bude plně odpovídat vašim požadavkům a bude obsahovat více nástavců pro různé partie těla. Takový přístroj vám navíc bude sloužit dlouhé roky a jeho pořizovací cena se vám brzy vrátí. A to nejen v podobě financí, ale především ve skvělém výsledku každého holení.