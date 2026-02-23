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  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
  • Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel

Bodygroom Series 5000Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

BG5021/15

4.5
| (224) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel
Výrobky 5000 Series jsou navrženy tak, aby si s chloupky poradily energicky a bez kompromisů, co se týče pohodlí pokožky, a to i na hůře dostupných místech, jako jsou například záda. K pokožce šetrným holicím strojkem s technologií 2D můžete tvarovat kontury nebo zastřihovat pomocí 2, 3 nebo 5mm hřebenu.
Zobrazit všechny výhody

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

2D konturování s technologií ochrany pokožky

Kompletní péče o tělo, bezpečná i v oblasti třísel

  • 5 nacvakávacích hřebenů (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D holicí strojek, kopíruje obrysy tváře

  • 61 min bezdrátového použití / 1 h nabíjení

  • Nástavec na péči o záda

  • Záruka až 5 let

Kompletní péče o tělo s jediným nástrojem

Kompletní péče o tělo s jediným nástrojem

Nyní si můžete pohodlně oholit celé tělo s jediným nástrojem. Pomocí pánského zastřihovače pro péči o celé tělo od společnosti Philips zastřihnete chloupky na tři různé délky a získáte tak čistá a upravená záda, ramena, hruď, břicho, podpaží, paže, třísla i nohy.

Oholte i těžko dosažitelné oblasti pomocí nástavce na péči o záda

Oholte i těžko dosažitelné oblasti pomocí nástavce na péči o záda

Praktické odstranění chlupů z oblasti zad. Tento nástavec byl speciálně navržen pro pohodlné holení zad.

Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Holicí hlava je vybavena patentovanými zaoblenými hroty a hypoalergenní planžetou, která pokožku při holení chrání před pořezáním či poškrábáním.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

224

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

23/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý holicí strojek

Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

27/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

kvalita

vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.

Výhody

kvalita zpracování a možnosti použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

26/11/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro oholení celého těla

Skvělý pomocník, který si hravě poradí i s hustými chloupky na těle. Oceňuji hlavně rukojeť na holení zad a holící hlavu, která je velmi šetrná k pokožce. Čištění je velmi rychle a snadné - nikde nezůstavají chloupky.

Výhody

Šetrný k pokožce, design, kvalita střihu

Nevýhody

Nic

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 

  1. Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.