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  • Náhradní planžeta pro holení a zastřihování
  • Náhradní planžeta pro holení a zastřihování
  • Náhradní planžeta pro holení a zastřihování
  • Náhradní planžeta pro holení a zastřihování

Bodygroom replacement foilNáhradní planžeta

TT2000/43

4.2
| (63) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt
Náhradní planžeta pro holení a zastřihování
Náhradní hlava s planžetou TT2000/51 pro přístroje Bodygroom společnosti Philips řady 3000, 5000 a 7000.
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Kompatibilní výrobky
Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

BG5021/15

Pro nejlepší výsledky vyměňte planžetu každých 12 měsíců

Náhradní planžeta pro holení a zastřihování

  • Vhodná pro BodyGroom řady S3000

  • Vhodná pro BodyGroom řady S5000

  • Vhodná pro BodyGroom řady S7000

  • Vhodná pro Click&Style (S500/700)

100% vodotěsný pro použití ve sprše a snadné čištění

100% vodotěsný pro použití ve sprše a snadné čištění

100% vodotěsný pro snadné použití a čištění.

Bezpečnost a menší podráždění pro nejpohodlnější péči o tělo

Bezpečnost a menší podráždění pro nejpohodlnější péči o tělo

Hlava holicího strojku je vybavena patentovanými zaoblenými špičkami a hypoalergenní planžetou, které během holení chrání vaši pokožku. Obousměrné zastřihovače zastřihují delší chloupky, které se pro hladší výsledek holí planžetou.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

63

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splňuje očekávání

Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Náhradní hlavice pro skvělý strojek

Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

10/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.

Výhody

poręczna, cena, goli dokładnie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

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