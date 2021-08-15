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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Vhodná pro BodyGroom řady S3000
Vhodná pro BodyGroom řady S5000
Vhodná pro BodyGroom řady S7000
Vhodná pro Click&Style (S500/700)
100% vodotěsný pro snadné použití a čištění.
Hlava holicího strojku je vybavena patentovanými zaoblenými špičkami a hypoalergenní planžetou, které během holení chrání vaši pokožku. Obousměrné zastřihovače zastřihují delší chloupky, které se pro hladší výsledek holí planžetou.
4.2
z 5
63
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
Petr770
15/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Splňuje očekávání
Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Náhradní hlavice pro skvělý strojek
Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
rozbickimariusz
10/01/2023
Polska
Polecam
Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.
Výhody
poręczna, cena, goli dokładnie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem