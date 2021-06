To, že si na linii vousů na krku nevidíte, neznamená, že můžete zapomenout na to, jak zanedbaně začíná vypadat. Nejlépe určíte správnou linii krku tak, že zakloníte hlavu a položíte prst jedné ruky těsně nad ohryzek. Oholte vše, co je pod úrovní ohryzku a máte hotovo.