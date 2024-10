Barber radí, jak na úpravu vlasů

Chlap buď soudnost má, nebo ne. A přesně tyhle dva druhy chlapů se k nám taky chodí stříhat. Chtějí třeba úplně sundat strany, když se jdou ženit, což se prostě nehodí. Frajer jde na svatbu v obleku, pozval tam prarodiče, rodiče, tohle všechno je dost seriózní událost. Ale i tak jsou lidi, co ji zabijou takovouhle extravagancí. No a pak jsou ti, co si nechají říct.

U těch je to jinak. Většinou si, a snažím se to učit kluky na všech pobočkách, nejdřív pokecáme − k jaký příležitosti se nechávají stříhat, co dělají za práci... Prostě lehká konzultace, která by měla trvat třeba pět minut, až pak se jde stříhat naostro. Mluvení je se střiháním natěsno spojený, protože kolikrát to, co si lidi sami vymyslí, vůbec nedává smysl.

Sem tam se stane, že k nám chlap přijde i se svojí drahou. A ona začne: „Tady to máte dlouhý, tady to máte krátký.“ Prostě si chce prosadit svou. Tak jí prostě řeknu, ať se jde posadit k recepci. Protože vím, co dělám, že jo.