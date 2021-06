Bradka či plnovous poutají pozornost a říkají o vás, že se nebojíte vystoupit z řady. Jestli si rádi pěstujete delší vousy, dbejte ale na stoprocentní upravenost. Mezi extravagancí a podivínstvím je jenom tenká hranice.

Prvním krokem je hladké oholení všech míst, kde chloupky nemají co dělat. Při úpravě plnovousu či bradky začněte krkem. Určete si linii, od které oholíte všechny chlupy dohladka. Určitě nepěstujte nic, co je pod úrovní ohryzku. To je přesně ten detail, který dělí neupravené roští od šik sestřihu s rebelským puncem. Pak se rozlučte s vousy, které máte na tváři.