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  • Přesnost díky nerezové oceli
  • Přesnost díky nerezové oceli

Ukončeno

Multifunkční zastřihovačŘada 9000

MG9553/15

4.7
| (302) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Přesnost díky nerezové oceli
Vytvořte osobitý vzhled pomocí této skvělé sady pro péči o obličej, hlavu a tělo. Kombinace našeho nejpokročilejšího zastřihovače z nerezové oceli a břitu OneBlade nabízí dokonalé přesné zastřihování a úpravu k dosažení požadovaného stylu.
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Přesné zastřihování, ostré hrany a pohodlné oholení

Přesnost díky nerezové oceli

  • Dokonalá sada pro péči o vzhled

  • 20 v 1: tvář, vlasy a tělo

  • Hřeben pro přesné zastřihování

  • Jedinečná technologie OneBlade

Rovnoměrné zastřižení jedním tahem

Rovnoměrné zastřižení jedním tahem

Patentovaný zastřihovací nástavec nabízí 11 možností nastavení délky v rozsahu 1–3 mm, snadno tak dosáhnete rovnoměrného zastřižení na požadovanou délku.

OneBlade pro čisté linie a ostré hrany

Rychle se pohybující zastřihovač (6 000 x za minutu) si poradí i s těmi nejdelšími vousy. Díky hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům, které pokožku chrání, můžete vousy pohodlně upravovat a holit. Upravte si tváře, bradu i krk a dosáhněte přesně tvarovaného plnovousu.

Dlouhotrvající výkon pro přesné výsledky

Dlouhotrvající výkon pro přesné výsledky

Nerezové, ocelové břity zastřihovače si uchovávají svou ostrost a zajišťují dlouhotrvající výkon. Bez potřeby mazání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

302

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

20/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

za velmi krátkou dobu od zakoupení (16 dní) hodnotím jako velmi dobrý, pracuje OK, kladně hodnotím omývání vodou, uvidím co vydrží plastové komponenty - to až časem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-07-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-07-08

15/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý

Jsem velmi spokojen, stříhá, holí parádně. Vydrž baterie je také dobrá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-28

24/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super přístroj

Dokonalé kombo pro kompletní péči – Series 7000 a OneBlade na jedničku! ⭐⭐⭐⭐⭐ ​Tohle balení od Philipsu je naprostá trefa do černého. Kombinace hlavního strojku Series 7000 a menšího OneBlade pokrývá úplně všechno, co chlap pro úpravu vousů a tváře potřebuje. ​Philips Series 7000: Tento strojek mě nadchnul svou šetrností. Mám citlivější pokožku, ale speciální povrch holicí hlavy neskutečně hladce klouže po tváři, takže žádné pálení nebo začervenání se nekoná. Skvěle kopíruje kontury krku i čelisti a oholení je bleskové a naprosto hladké. Oceňuji i propojení s aplikací, která dává fajn tipy pro lepší techniku holení. ​Philips OneBlade: Geniální bonus v balení. Používám ho hlavně na přesné zastřihování, ladění kontur a zkracování delších vousů, když se zrovna nechci holit úplně dohladka. Je lehký, obratný a břitva vydrží opravdu dlouho. ​Celkové hodnocení: Oba strojky mají skvělou výdrž baterie a čistí se naprosto jednoduše – stačí je propláchnout pod tekoucí vodou. Tohle duo se Philipsu neskutečně povedlo. Máte v rukou jak nástroj na dokonale hladkou tvář bez podráždění, tak precizní styler na detaily. Za mě je to nejlepší set, jaký si člověk může pořídit, a investice se rozhodně vyplatí!

Výhody

Vše

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-19

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Upozornění

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Ve srovnání s multifunkčním zastřihovačem „vše v jednom“ Philips bez střihacího prvku 41 mm