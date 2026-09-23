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CP2133/01
Nastavitelný hřeben na vousy pro zastřihovač „vše v jednom“
Tento hřeben je určen k zastřihovači typu „vše v jednom“ a umožní vám pomocí různých nastavení zastřihovat a upravovat vousy tak, jak to máte rádi. Zaručuje přesnost pro vzhled, jaký si představujete.
Zastřihovač „vše v jednom“
Černá
Rozměr: 1–3 mm