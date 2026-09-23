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All-in-One TrimmerNastavitelný hřeben pro přesné zastřihování 1–3 mm

CP2133/01

Nastavitelný hřeben na vousy pro zastřihovač „vše v jednom“

Tento hřeben je určen k zastřihovači typu „vše v jednom“ a umožní vám pomocí různých nastavení zastřihovat a upravovat vousy tak, jak to máte rádi. Zaručuje přesnost pro vzhled, jaký si představujete.

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Kompatibilní výrobky

Multifunkční zastřihovač

Multifunkční zastřihovač
Řada 9000

MG9540/15

Multifunkční zastřihovač

Multifunkční zastřihovač
Řada 7000

MG7940/75

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Nastavitelný hřeben na vousy pro zastřihovač „vše v jednom“

  • Zastřihovač „vše v jednom“

  • Černá

  • Rozměr: 1–3 mm

Technické specifikace

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