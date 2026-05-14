VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost

Multifunkční zastřihovačŘada 7000

MG7940/75

4.6
| (1801) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Jeden nástroj, dokonalá přesnost
Vytvořte osobitý vzhled pomocí tohoto univerzálního zastřihovače, jehož součástí je 14 kvalitních nástrojů pro úpravu obličeje, hlavy i těla. Hřeben pro přesné zastřihování zajišťuje rovnoměrné zastřižení přesně v požadované délce.
Zobrazit všechny výhody

Na tvář, vlasy i tělo

Jeden nástroj, dokonalá přesnost

  • 14 v 1: tvář, vlasy a tělo

  • Hřeben pro přesné zastřihování

  • Samoostřicí ocelové břity

  • Technologie BeardSense

Rovnoměrné zastřižení jedním tahem

Rovnoměrné zastřižení jedním tahem

Patentovaný zastřihovací nástavec nabízí 11 možností nastavení délky v rozsahu 1–3 mm, snadno tak dosáhnete rovnoměrného zastřižení na požadovanou délku.

Dlouhotrvající výkon pro přesné výsledky

Dlouhotrvající výkon pro přesné výsledky

Břity z nerezové oceli zůstávají stále ostré a zajišťují dlouhodobě dobrý výkon. Bez nutnosti mazání.

Zastřihovač, který se přizpůsobí vašemu plnovousu

Zastřihovač kontroluje hustotu vousů 125× za sekundu a zvyšuje výkon na místech, kde je třeba si poradit s hustými nebo delšími vousy.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

1801

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktický a všestranný pomocník

Zastřihovač z řady Philips 7000 mě mile překvapil především svou praktičností a jednoduchostí používání. Velkou výhodou je rychlá a intuitivní výměna nástavců, díky které lze bez zdržování přecházet mezi úpravou vousů, vlasů i chloupků na těle. Přístroj působí kvalitně zpracovaně a dobře padne do ruky. Samotné holení a zastřihování je plynulé, přesné a bez nepříjemného tahání, což ocení zejména lidé s citlivější pokožkou, stejně jako já. Výsledkem je rovnoměrné zkrácení bez podráždění. Celkově jde o spolehlivý a univerzální zastřihovač, který splní požadavky na každodenní úpravu vzhledu a zároveň se snadno udržuje.

Výhody

Univerzálnost, snadná a rychlá výměna nástavců, jednoduchá údržba, šetrný k pokožce, dobrá ergonomie

Nevýhody

Zatím nezjištěno

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

05/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý

Spokojenost už s predchozim modelem tak zakoupen novy po par nejaky dobe.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Univerzálnější než jsem čekal

Padne do ruky lépe, než předchozí model, a díky více výměnným hřebenům se dá docílit snáz dobrého zastřižení. Používám (a pořídil jsem si jej) především jako zastřihovač, ale třeba nástavec na zastřihování chloupků v uších mě velmi příjemně překvapil, a beru jej jako super bonus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes