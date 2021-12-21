Sleva 20 % na vše s kódem PODZIM20 Zobrazit
    • Zastřihovač chloupků v nose a uších pro zařízení Zastřihovač chloupků v nose a uších pro zařízení Zastřihovač chloupků v nose a uších pro zařízení

      All-in-One-Trimmer/Multigroom Zastřihovač nosních a ušních chloupků

      CP0827

      Zastřihovač chloupků v nose a uších pro zařízení

      Tento nástavec je určen k zastřihovači typu vše v jednom a s jeho pomocí si rychle a pohodlně ostříháte chloupky v nose a uších.

      Kompatibilní výrobky

      Zastřihovač chloupků v nose a uších pro zařízení

      • Černá

      Technické údaje

      Vyměnitelné části

        Vhodné pro následující typy výrobku
        • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
        • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
        • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
        • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
        • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
        • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
        • MG9720, MG9530, MG9555
      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
