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  • Dokonalá úprava a přesnost
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  • Dokonalá úprava a přesnost
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  • Dokonalá úprava a přesnost
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  • Dokonalá úprava a přesnost
  • Dokonalá úprava a přesnost
  • Dokonalá úprava a přesnost

Ukončeno

Multigroom series 5000Zastřihovač vousů, vlasů, nosních a ušních chloupků

MG5720/15

4.6
| (645) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dokonalá úprava a přesnost
Zdokonalte svůj styl s tímto univerzálním zastřihovačem, který má 9 kvalitních nástavců pro úpravu tváře a vlasů. Jeho břity DualCut jsou maximálně přesné a neklouzavá rukojeť zlepšuje pohodlí a ovládání.
Zobrazit všechny výhody

Voděodolný zastřihovač 9 v 1 pro maximální všestrannost

Dokonalá úprava a přesnost

  • 9 nástavců

  • Technologie DualCut

  • Provozní doba až 80 minut

  • Voděodolný

Maximální přesnost díky dvojnásobnému počtu břitů

Maximální přesnost díky dvojnásobnému počtu břitů

Tento zastřihovač typu vše v jednom používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.

9 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

9 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

S tímto typem zastřihovačem "vše v jednom" si můžete pohodlně zastřihovat a upravovat vousy a formovat účes.

Samoostřicí břity pro hladký výsledek

Samoostřicí břity pro hladký výsledek

Pomocí přesných ocelových břitů zastřihovače na tělo a vousy vytvoříte rovné, čisté linie a rovnoměrně zastřihnete i to nejhustší ochlupení. Tyto antikorozní břity nerezaví a mají samoostřicí konstrukci pro delší životnost.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

645

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

08/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle funkční

Překvapila mne jednoduchost a rychlost, se kterou pracuje

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-10

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-10

01/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojený

Výrobek splnil moje očekávání na 100%,jsem spokojený

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-01

19/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zatím všechno funguje krásné

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu