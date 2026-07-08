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Ukončeno
11 nástavců
Technologie DualCut
Provozní doba až 80 minut
Voděodolný
Tento zastřihovač typu vše v jednom používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.
S tímto typem zastřihovačem "vše v jednom" si můžete pohodlně zastřihovat a upravovat vousy, vlasy a tělo.
Pomocí přesných ocelových břitů zastřihovače na tělo a vousy vytvoříte rovné, čisté linie a rovnoměrně zastřihnete i to nejhustší ochlupení. Tyto antikorozní břity nerezaví a mají samoostřicí konstrukci pro delší životnost.
4.6
z 5
645
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
PETSR
08/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle funkční
Překvapila mne jednoduchost a rychlost, se kterou pracuje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-10
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-10
Marek S.
01/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojený
Výrobek splnil moje očekávání na 100%,jsem spokojený
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-01
Damian K.
19/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zatím všechno funguje krásné
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000