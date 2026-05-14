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  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost
  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost

Multifunkční zastřihovačŘada 7000

MG7935/15

4.6
| (1800) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Jeden nástroj, dokonalá přesnost
Náš zastřihovač „vše v jednom“ vám nabízí všestrannost a přesnost, kterou potřebujete, díky 17 kvalitním nástrojům navrženým pro obličej, hlavu a tělo. Samoostřicí břity zůstanou ostré jako při prvním použití a špičkový přesný hřeben vám pomůže dosáhnout požadovaného stylu.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Na obličej, vlasy i tělo

Jeden nástroj, dokonalá přesnost

  • Jeden nástroj, dokonalá přesnost

  • 15v1: tvář, vlasy a tělo

  • Prémiový hřeben pro přesné zastřihování

  • Samoostřicí ocelové břity

15 nástrojů pro všechny potřeby péče o vzhled

15 nástrojů pro všechny potřeby péče o vzhled

Náš zastřihovač se dodává s 15 nástroji, abyste mohli upravovat vousy, zastřihovat vlasy a pečovat o své tělo, takže se pohodlně postará o všechny potřeby péče o váš vzhled.

Rovnoměrné zastřihování na přesnou délku pro dokonalý vzhled

Rovnoměrné zastřihování na přesnou délku pro dokonalý vzhled

Náš špičkový přesný hřeben s 11 nastaveními délky v krocích po 0,2 mm od 1 do 3 mm poskytuje maximální přesnost pro zastřižení vousů na požadovanou délku a pro dokonalý vzhled.

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

Samoostřící ocelové břity zajišťují další sílu umožňující při zastřihování maximální přesnost a zůstanou stejně ostré jako první den i bez mazání olejem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

1800

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktický a všestranný pomocník

Zastřihovač z řady Philips 7000 mě mile překvapil především svou praktičností a jednoduchostí používání. Velkou výhodou je rychlá a intuitivní výměna nástavců, díky které lze bez zdržování přecházet mezi úpravou vousů, vlasů i chloupků na těle. Přístroj působí kvalitně zpracovaně a dobře padne do ruky. Samotné holení a zastřihování je plynulé, přesné a bez nepříjemného tahání, což ocení zejména lidé s citlivější pokožkou, stejně jako já. Výsledkem je rovnoměrné zkrácení bez podráždění. Celkově jde o spolehlivý a univerzální zastřihovač, který splní požadavky na každodenní úpravu vzhledu a zároveň se snadno udržuje.

Výhody

Univerzálnost, snadná a rychlá výměna nástavců, jednoduchá údržba, šetrný k pokožce, dobrá ergonomie

Nevýhody

Zatím nezjištěno

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

05/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý

Spokojenost už s predchozim modelem tak zakoupen novy po par nejaky dobe.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Univerzálnější než jsem čekal

Padne do ruky lépe, než předchozí model, a díky více výměnným hřebenům se dá docílit snáz dobrého zastřižení. Používám (a pořídil jsem si jej) především jako zastřihovač, ale třeba nástavec na zastřihování chloupků v uších mě velmi příjemně překvapil, a beru jej jako super bonus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

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Upozornění

  1. Při používání k zastřihování vousů 2–3krát týdně, při průměrné době používání 11,5 minuty

  2. Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.

  3. Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení