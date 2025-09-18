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  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
  • Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava

Multifunkční zastřihovačŘada 3000

MG3920/15

4.6
| (590) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava
Navrženo pro všestrannost a efektivitu. Díky 7 nástavcům, samoostřicím ocelovým břitům pro dlouhotrvající přesnost a zaobleným hrotům pro jemnější zastřihování vám tento zastřihovač nabízí všestrannost při efektivní řešení všech vašich potřeb péče o vzhled.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Na obličej, vlasy i tělo

Jeden nástroj, snadná a efektivní úprava

  • Jeden nástroj, dokonalá úprava

  • 7v1: tvář, vlasy a tělo

  • Samoostřicí břity

  • Břity se zaoblenými hroty

Zastřihovač 7v1

Zastřihovač 7v1

Náš zastřihovač se dodává se 7 nástroji, abyste mohli upravovat a zastřihovač vousů a vlasů, takže se pohodlně postará o všechny potřeby péče o váš vzhled.

Vaše ideální vousy, snadno a přesně

Vaše ideální vousy, snadno a přesně

Břity a hřebeny na vousy zastřihovače vytváří čisté, přímé linie, abyste snadno dosáhli ideálního vzhledu.

Zastřihněte si vlasy podle sebe

Zastřihněte si vlasy podle sebe

Připojte hřeben na zastřihování vlasů a vyberte z různých nastavení délky, abyste mohli svůj účes doma snadno udržovat.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

590

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

18/09/2025

Česká republika

Česká republika

výborný kompromis mezi kvalitou a cenou

All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.

Výhody

lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu

Nevýhody

plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

15/09/2025

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělé množství nástavců

Velmi se mi líbí jeho design, lehkost a funkčnost. Oceňuji i širokou škálu nástavců a praktický sáček, který je k nim. Přístroj není nijak hlučný a skvěle se hodí na celé tělo. Navíc mě potěšilo, jak snadno se dají nástavce vyměnit. Také nabíjení je naprosto jednoduché.

Výhody

Lehkost, funkčnost, velké množství nástavců, příjemný do ruky, dělá co má

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

14/09/2025

Česká republika

Česká republika

Philips All in one

Opět mě produkt Philips nadchl! Krásné zpracování, nádherný design, krásná ergonomie. Jeden přístroj, na celé tělo, a to doslova. Během používání jsem zastřihovač ničím nezaskočil a vyhověl všem mým požadavkům. Výměna nástavců je velmi jednoduchá a intuitivní. Velmi oceňuji zastřihávání chloupků v nose a uších, už konečně nemusím měnit přístroje, stačí 5 sekund a mohu plynule pokračovat.

Výhody

Všestrannost, nízká hmotnost, dobře padne do ruky

Nevýhody

Nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

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