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Ukončeno
4.6
z 5
1800
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
DyingClown
14/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Praktický a všestranný pomocník
Zastřihovač z řady Philips 7000 mě mile překvapil především svou praktičností a jednoduchostí používání. Velkou výhodou je rychlá a intuitivní výměna nástavců, díky které lze bez zdržování přecházet mezi úpravou vousů, vlasů i chloupků na těle. Přístroj působí kvalitně zpracovaně a dobře padne do ruky. Samotné holení a zastřihování je plynulé, přesné a bez nepříjemného tahání, což ocení zejména lidé s citlivější pokožkou, stejně jako já. Výsledkem je rovnoměrné zkrácení bez podráždění. Celkově jde o spolehlivý a univerzální zastřihovač, který splní požadavky na každodenní úpravu vzhledu a zároveň se snadno udržuje.
Výhody
Univerzálnost, snadná a rychlá výměna nástavců, jednoduchá údržba, šetrný k pokožce, dobrá ergonomie
Nevýhody
Zatím nezjištěno
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000
Date of Use 2026-05-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000
Date of Use 2026-05-09
Alzhaim
05/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spolehlivý
Spokojenost už s predchozim modelem tak zakoupen novy po par nejaky dobe.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000
Jumbo747
09/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Univerzálnější než jsem čekal
Padne do ruky lépe, než předchozí model, a díky více výměnným hřebenům se dá docílit snáz dobrého zastřižení. Používám (a pořídil jsem si jej) především jako zastřihovač, ale třeba nástavec na zastřihování chloupků v uších mě velmi příjemně překvapil, a beru jej jako super bonus.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000