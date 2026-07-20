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  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
  • Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla

Ukončeno

Multigroom series 900013 v 1, tvář, vlasy a tělo

MG9720/90

4.7
| (302) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla
Zdokonalte svůj styl se sadou pro zastřihování Prestige Edition, která kombinuje náš systém Multifunkčního zastřihovače s 13 kvalitními nástroji včetně samoostřicích kovových břitů a strojku OneBlade na Tvář a tělo pro přesné zastřihování, tvarování a holení vousů všech délek a dosažení dokonalého stylu
Zobrazit všechny výhody

Prémiová řada: sada pro zastřihování 13 v 1

Dokonalá úprava obličeje, vlasů i těla

  • 13 nástavců

  • Samoostřicí kovové břity

  • Provozní doba až 180 minut

  • Voděodolný

Břity z tvrzené oceli, které se nezlomí, neztupí ani nezreziví

Břity z tvrzené oceli, které se nezlomí, neztupí ani nezreziví

Samoostřicí ocelové břity tohoto zastřihovače na vousy a tělo jsou vyztuženy železem a temperovány pro maximální pevnost. Výsledkem jsou břity, které zůstanou stejně ostré jako první den. Bez rzi. Bez nutnosti mazání olejem.

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je navržen pro styling tváře a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.

13 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

13 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

Multifunkční zastřihovač Philips je dodáván s 13 nástavci a představuje tak řešení pro kompletní péči o tělo.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

302

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

20/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

za velmi krátkou dobu od zakoupení (16 dní) hodnotím jako velmi dobrý, pracuje OK, kladně hodnotím omývání vodou, uvidím co vydrží plastové komponenty - to až časem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-07-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-07-08

15/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý

Jsem velmi spokojen, stříhá, holí parádně. Vydrž baterie je také dobrá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-28

24/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super přístroj

Dokonalé kombo pro kompletní péči – Series 7000 a OneBlade na jedničku! ⭐⭐⭐⭐⭐ ​Tohle balení od Philipsu je naprostá trefa do černého. Kombinace hlavního strojku Series 7000 a menšího OneBlade pokrývá úplně všechno, co chlap pro úpravu vousů a tváře potřebuje. ​Philips Series 7000: Tento strojek mě nadchnul svou šetrností. Mám citlivější pokožku, ale speciální povrch holicí hlavy neskutečně hladce klouže po tváři, takže žádné pálení nebo začervenání se nekoná. Skvěle kopíruje kontury krku i čelisti a oholení je bleskové a naprosto hladké. Oceňuji i propojení s aplikací, která dává fajn tipy pro lepší techniku holení. ​Philips OneBlade: Geniální bonus v balení. Používám ho hlavně na přesné zastřihování, ladění kontur a zkracování delších vousů, když se zrovna nechci holit úplně dohladka. Je lehký, obratný a břitva vydrží opravdu dlouho. ​Celkové hodnocení: Oba strojky mají skvělou výdrž baterie a čistí se naprosto jednoduše – stačí je propláchnout pod tekoucí vodou. Tohle duo se Philipsu neskutečně povedlo. Máte v rukou jak nástroj na dokonale hladkou tvář bez podráždění, tak precizní styler na detaily. Za mě je to nejlepší set, jaký si člověk může pořídit, a investice se rozhodně vyplatí!

Výhody

Vše

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000

Date of Use 2026-06-19

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Upozornění

  1. Každý břit vydrží až 4 měsíce – Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.