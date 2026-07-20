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Ukončeno
13 nástavců
Samoostřicí kovové břity
Provozní doba až 180 minut
Voděodolný
Samoostřicí ocelové břity tohoto zastřihovače na vousy a tělo jsou vyztuženy železem a temperovány pro maximální pevnost. Výsledkem jsou břity, které zůstanou stejně ostré jako první den. Bez rzi. Bez nutnosti mazání olejem.
Philips OneBlade je navržen pro styling tváře a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.
Multifunkční zastřihovač Philips je dodáván s 13 nástavci a představuje tak řešení pro kompletní péči o tělo.
4.7
z 5
302
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
MatesZM
20/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
za velmi krátkou dobu od zakoupení (16 dní) hodnotím jako velmi dobrý, pracuje OK, kladně hodnotím omývání vodou, uvidím co vydrží plastové komponenty - to až časem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-07-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-07-08
Kormis5
15/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý
Jsem velmi spokojen, stříhá, holí parádně. Vydrž baterie je také dobrá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-28
KamilBohy
24/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super přístroj
Dokonalé kombo pro kompletní péči – Series 7000 a OneBlade na jedničku! ⭐⭐⭐⭐⭐ Tohle balení od Philipsu je naprostá trefa do černého. Kombinace hlavního strojku Series 7000 a menšího OneBlade pokrývá úplně všechno, co chlap pro úpravu vousů a tváře potřebuje. Philips Series 7000: Tento strojek mě nadchnul svou šetrností. Mám citlivější pokožku, ale speciální povrch holicí hlavy neskutečně hladce klouže po tváři, takže žádné pálení nebo začervenání se nekoná. Skvěle kopíruje kontury krku i čelisti a oholení je bleskové a naprosto hladké. Oceňuji i propojení s aplikací, která dává fajn tipy pro lepší techniku holení. Philips OneBlade: Geniální bonus v balení. Používám ho hlavně na přesné zastřihování, ladění kontur a zkracování delších vousů, když se zrovna nechci holit úplně dohladka. Je lehký, obratný a břitva vydrží opravdu dlouho. Celkové hodnocení: Oba strojky mají skvělou výdrž baterie a čistí se naprosto jednoduše – stačí je propláchnout pod tekoucí vodou. Tohle duo se Philipsu neskutečně povedlo. Máte v rukou jak nástroj na dokonale hladkou tvář bez podráždění, tak precizní styler na detaily. Za mě je to nejlepší set, jaký si člověk může pořídit, a investice se rozhodně vyplatí!
Výhody
Vše
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-19
Každý břit vydrží až 4 měsíce – Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.