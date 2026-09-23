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OneBladeHřeben na vousy 1 mm

CP0362

Hřeben na vousy pro OneBlade

Tento hřeben je určen k zařízení OneBlade a umožní vám zastřihovat a upravovat vousy tak, jak to máte rádi. Zaručuje přesnost pro vzhled, jaký si představujete.

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Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Hřeben na vousy pro OneBlade

  • Šedá

  • Délka vousů: 1 mm

Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Technické specifikace

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