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CP0362
Hřeben na vousy pro OneBlade
Tento hřeben je určen k zařízení OneBlade a umožní vám zastřihovat a upravovat vousy tak, jak to máte rádi. Zaručuje přesnost pro vzhled, jaký si představujete.
Šedá
Délka vousů: 1 mm
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.