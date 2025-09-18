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  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
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  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“
  • Zastřihovač typu „vše v jednom“

Ukončeno

Multifunkční zastřihovač řady 3000Zastřihovač vousů, vlasů, nosních a ušních chloupků

MG3740/15

4.6
| (590) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zastřihovač typu „vše v jednom“
Vyzkoušejte nový vzhled, kterýkoli den v týdnu, s tímto odolným multifunkčním zastřihovačem. 9 kvalitních nástavců vám umožní snadno vytvořit přesný styl vousů a účes, jaký chcete.
Zobrazit všechny výhody

Zastřihovač typu 9 v 1

Zastřihovač typu „vše v jednom“

  • 9 nástavců

  • Samoostřicí ocelové břity

  • Doba provozu až 60 min

  • Omyvatelné nástavce

Břity z tvrzené oceli, které se nezlomí, neztupí ani nezreziví

Břity z tvrzené oceli, které se nezlomí, neztupí ani nezreziví

Samoostřicí ocelové břity tohoto zastřihovače na vousy a tělo jsou vyztuženy železem a temperovány pro maximální pevnost. Výsledkem jsou břity, které zůstanou stejně ostré jako první den. Bez rzi. Bez nutnosti mazání olejem.

9 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

9 nástavců na zastřihování vousů a vlasů

Zastřihovač vlasů typu vše v jednom Philips Multigroom 3000 je dodáván s 9 nástavci pro pohodlnou úpravu vousů a zastřihování vlasů.

Zajistěte si rovnoměrné zastřižení

Zajistěte si rovnoměrné zastřižení

Získejte hladký a rovnoměrný střih i s hustými vlasy. Antikorozní břity zastřihovače na tělo a vousy vytvářejí rovné čisté linie k dokonalému oholení.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.6

z 5

590

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

18/09/2025

Česká republika

Česká republika

výborný kompromis mezi kvalitou a cenou

All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.

Výhody

lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu

Nevýhody

plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

15/09/2025

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělé množství nástavců

Velmi se mi líbí jeho design, lehkost a funkčnost. Oceňuji i širokou škálu nástavců a praktický sáček, který je k nim. Přístroj není nijak hlučný a skvěle se hodí na celé tělo. Navíc mě potěšilo, jak snadno se dají nástavce vyměnit. Také nabíjení je naprosto jednoduché.

Výhody

Lehkost, funkčnost, velké množství nástavců, příjemný do ruky, dělá co má

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

14/09/2025

Česká republika

Česká republika

Philips All in one

Opět mě produkt Philips nadchl! Krásné zpracování, nádherný design, krásná ergonomie. Jeden přístroj, na celé tělo, a to doslova. Během používání jsem zastřihovač ničím nezaskočil a vyhověl všem mým požadavkům. Výměna nástavců je velmi jednoduchá a intuitivní. Velmi oceňuji zastřihávání chloupků v nose a uších, už konečně nemusím měnit přístroje, stačí 5 sekund a mohu plynule pokračovat.

Výhody

Všestrannost, nízká hmotnost, dobře padne do ruky

Nevýhody

Nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

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