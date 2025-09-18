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Ukončeno
9 nástavců
Samoostřicí ocelové břity
Doba provozu až 60 min
Omyvatelné nástavce
Samoostřicí ocelové břity tohoto zastřihovače na vousy a tělo jsou vyztuženy železem a temperovány pro maximální pevnost. Výsledkem jsou břity, které zůstanou stejně ostré jako první den. Bez rzi. Bez nutnosti mazání olejem.
Zastřihovač vlasů typu vše v jednom Philips Multigroom 3000 je dodáván s 9 nástavci pro pohodlnou úpravu vousů a zastřihování vlasů.
Získejte hladký a rovnoměrný střih i s hustými vlasy. Antikorozní břity zastřihovače na tělo a vousy vytvářejí rovné čisté linie k dokonalému oholení.
Ocenění
4.6
z 5
590
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Supracz
18/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
výborný kompromis mezi kvalitou a cenou
All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.
Výhody
lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu
Nevýhody
plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Topolino11
15/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Naprosto skvělé množství nástavců
Velmi se mi líbí jeho design, lehkost a funkčnost. Oceňuji i širokou škálu nástavců a praktický sáček, který je k nim. Přístroj není nijak hlučný a skvěle se hodí na celé tělo. Navíc mě potěšilo, jak snadno se dají nástavce vyměnit. Také nabíjení je naprosto jednoduché.
Výhody
Lehkost, funkčnost, velké množství nástavců, příjemný do ruky, dělá co má
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Bananek920308
14/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Philips All in one
Opět mě produkt Philips nadchl! Krásné zpracování, nádherný design, krásná ergonomie. Jeden přístroj, na celé tělo, a to doslova. Během používání jsem zastřihovač ničím nezaskočil a vyhověl všem mým požadavkům. Výměna nástavců je velmi jednoduchá a intuitivní. Velmi oceňuji zastřihávání chloupků v nose a uších, už konečně nemusím měnit přístroje, stačí 5 sekund a mohu plynule pokračovat.
Výhody
Všestrannost, nízká hmotnost, dobře padne do ruky
Nevýhody
Nenašel jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000