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3 roky záruky na všechny produkty
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Dokonale přesná úprava od hlavy až k patě
17v1: tvář, vlasy a tělo
Prémiový hřeben pro přesné zastřihování
Jedinečná technologie OneBlade
Náš zastřihovač se dodává se 17 nástroji, abyste mohli upravovat vousy, zastřihovat vlasy a pečovat o své tělo, takže se pohodlně postará o všechny potřeby péče o váš vzhled.
Prémiový hřeben pro přesné zastřihování s 11 nastaveními délky v krocích po 0,2 mm od 1 do 3 mm poskytuje maximální přesnost pro zastřižení vousů na požadovanou délku a pro dokonalý vzhled.
Rychle se pohybující zastřihovač (6 000x za minutu) si poradí i s těmi nejdelšími vousy. Díky hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům, které pokožku chrání, můžete vousy pohodlně upravovat a holit. Upravte si tváře, bradu i krk a přesně vytvarujte bradku.
4.7
z 5
302
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
MatesZM
20/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
za velmi krátkou dobu od zakoupení (16 dní) hodnotím jako velmi dobrý, pracuje OK, kladně hodnotím omývání vodou, uvidím co vydrží plastové komponenty - to až časem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-07-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-07-08
Kormis5
15/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý
Jsem velmi spokojen, stříhá, holí parádně. Vydrž baterie je také dobrá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9535/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-28
KamilBohy
24/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super přístroj
Dokonalé kombo pro kompletní péči – Series 7000 a OneBlade na jedničku! ⭐⭐⭐⭐⭐ Tohle balení od Philipsu je naprostá trefa do černého. Kombinace hlavního strojku Series 7000 a menšího OneBlade pokrývá úplně všechno, co chlap pro úpravu vousů a tváře potřebuje. Philips Series 7000: Tento strojek mě nadchnul svou šetrností. Mám citlivější pokožku, ale speciální povrch holicí hlavy neskutečně hladce klouže po tváři, takže žádné pálení nebo začervenání se nekoná. Skvěle kopíruje kontury krku i čelisti a oholení je bleskové a naprosto hladké. Oceňuji i propojení s aplikací, která dává fajn tipy pro lepší techniku holení. Philips OneBlade: Geniální bonus v balení. Používám ho hlavně na přesné zastřihování, ladění kontur a zkracování delších vousů, když se zrovna nechci holit úplně dohladka. Je lehký, obratný a břitva vydrží opravdu dlouho. Celkové hodnocení: Oba strojky mají skvělou výdrž baterie a čistí se naprosto jednoduše – stačí je propláchnout pod tekoucí vodou. Tohle duo se Philipsu neskutečně povedlo. Máte v rukou jak nástroj na dokonale hladkou tvář bez podráždění, tak precizní styler na detaily. Za mě je to nejlepší set, jaký si člověk může pořídit, a investice se rozhodně vyplatí!
Výhody
Vše
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG9558/15 Řada 9000
Date of Use 2026-06-19
Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.
Při používání k zastřihování vousů 2–3krát týdně, při průměrné době používání 11,5 minuty
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení